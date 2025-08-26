YAM (YAM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.02737133 $ 0.02737133 $ 0.02737133 24 שעות נמוך $ 0.05264 $ 0.05264 $ 0.05264 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.02737133$ 0.02737133 $ 0.02737133 גבוה 24 שעות $ 0.05264$ 0.05264 $ 0.05264 שיא כל הזמנים $ 41.4$ 41.4 $ 41.4 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01749218$ 0.01749218 $ 0.01749218 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) -44.39% שינוי מחיר (7D) -40.87% שינוי מחיר (7D) -40.87%

YAM (YAM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0292528. במהלך 24 השעות האחרונות, YAM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02737133 לבין שיא של $ 0.05264, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YAMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 41.4, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01749218.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YAM השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -44.39% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-40.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

YAM (YAM) מידע שוק

שווי שוק $ 432.67K$ 432.67K $ 432.67K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 443.60K$ 443.60K $ 443.60K אספקת מחזור 14.79M 14.79M 14.79M אספקה כוללת 15,164,602.98056744 15,164,602.98056744 15,164,602.98056744

שווי השוק הנוכחי של YAM הוא $ 432.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YAM הוא 14.79M, עם היצע כולל של 15164602.98056744. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 443.60K.