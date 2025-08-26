עוד על YSU

YSU מידע על מחיר

YSU אתר רשמי

YSU טוקניומיקה

YSU תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Yalla Sun סֵמֶל

Yalla Sun מחיר (YSU)

לא רשום

1 YSU ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Yalla Sun (YSU) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:01:24 (UTC+8)

Yalla Sun (YSU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00064197
$ 0.00064197$ 0.00064197

$ 0.00001829
$ 0.00001829$ 0.00001829

--

--

+4.52%

+4.52%

Yalla Sun (YSU) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00002245. במהלך 24 השעות האחרונות, YSU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YSUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00064197, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001829.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YSU השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Yalla Sun (YSU) מידע שוק

$ 22.45K
$ 22.45K$ 22.45K

--
----

$ 22.45K
$ 22.45K$ 22.45K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Yalla Sun הוא $ 22.45K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YSU הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.45K.

Yalla Sun (YSU) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Yalla Sunל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלYalla Sun ל USDהיה . $ +0.0000023518.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלYalla Sun ל USDהיה $ +0.0000031070.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Yalla Sunל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ +0.0000023518+10.48%
60 ימים$ +0.0000031070+13.84%
90 ימים$ 0--

מה זהYalla Sun (YSU)

☀️ Yalla Sun | The meme coin that's all about soaring high and shining bright! 🌟 100% community-driven, owned by YOU. Join the fun and be part of the journey! Empower Your Voice Together, we can shape the future of Yalla Sun and elevate our community to new heights. Meme Coin Growth Experience the power of community-driven growth with Yalla Sun, your meme coin for greatness. YALLA SUN MEANS Let's go to the sun and this is exactly what are we aiming for .. NOT ONLY THE MOON .. WE AIM THE SUN

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Yalla Sun (YSU) משאב

האתר הרשמי

Yalla Sunתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Yalla Sun (YSU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Yalla Sun (YSU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Yalla Sun.

בדוק את Yalla Sun תחזית המחיר עכשיו‏!

YSU למטבעות מקומיים

Yalla Sun (YSU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Yalla Sun (YSU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על YSU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Yalla Sun (YSU)

כמה שווה Yalla Sun (YSU) היום?
החי YSUהמחיר ב USD הוא 0.00002245 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי YSU ל USD?
המחיר הנוכחי של YSU ל USD הוא $ 0.00002245. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Yalla Sun?
שווי השוק של YSU הוא $ 22.45K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של YSU?
ההיצע במחזור של YSU הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של YSU?
‏‏YSU השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00064197 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של YSU?
YSU ‏‏רשם מחירATL של 0.00001829 USD.
מהו נפח המסחר של YSU?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור YSU הוא -- USD.
האם YSU יעלה השנה?
YSU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את YSU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:01:24 (UTC+8)

Yalla Sun (YSU) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.