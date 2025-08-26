Yalla Sun (YSU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0.00064197
המחיר הנמוך ביותר $ 0.00001829
שינוי מחיר (שעה אחת) --
שינוי מחיר (1D) --
שינוי מחיר (7D) +4.52%

Yalla Sun (YSU) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00002245. במהלך 24 השעות האחרונות, YSU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YSUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00064197, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001829.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YSU השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Yalla Sun (YSU) מידע שוק

שווי שוק $ 22.45K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 22.45K
אספקת מחזור 1.00B
אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Yalla Sun הוא $ 22.45K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YSU הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.45K.