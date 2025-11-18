Yakushima Inu מחיר היום

מחיר Yakushima Inu (YAKU) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ YAKU ל USD הוא -- לכל YAKU.

Yakushima Inu כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 24,348, עם היצע במחזור של 420.69B YAKU. ב‑24 השעות האחרונות, YAKU סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0000332, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, YAKU נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Yakushima Inu (YAKU) מידע שוק

שווי שוק $ 24.35K$ 24.35K $ 24.35K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.35K$ 24.35K $ 24.35K אספקת מחזור 420.69B 420.69B 420.69B אספקה כוללת 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Yakushima Inu הוא $ 24.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YAKU הוא 420.69B, עם היצע כולל של 420690000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.35K.