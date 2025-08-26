Yaku (YAKU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00127986 גבוה 24 שעות $ 0.00143382 שיא כל הזמנים $ 0.06482 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.36% שינוי מחיר (1D) -0.69% שינוי מחיר (7D) +7.11%

Yaku (YAKU) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00128448. במהלך 24 השעות האחרונות, YAKU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00127986 לבין שיא של $ 0.00143382, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YAKUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.06482, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YAKU השתנה ב +0.36% במהלך השעה האחרונה, -0.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Yaku (YAKU) מידע שוק

שווי שוק $ 636.21K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 642.24K אספקת מחזור 495.31M אספקה כוללת 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Yaku הוא $ 636.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YAKU הוא 495.31M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 642.24K.