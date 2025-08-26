Yadom Hongthai (YADOM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00002297 $ 0.00002297 $ 0.00002297 24 שעות נמוך $ 0.0000244 $ 0.0000244 $ 0.0000244 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00002297$ 0.00002297 $ 0.00002297 גבוה 24 שעות $ 0.0000244$ 0.0000244 $ 0.0000244 שיא כל הזמנים $ 0.00029953$ 0.00029953 $ 0.00029953 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00002297$ 0.00002297 $ 0.00002297 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -4.37% שינוי מחיר (7D) -8.52% שינוי מחיר (7D) -8.52%

Yadom Hongthai (YADOM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00002333. במהלך 24 השעות האחרונות, YADOM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00002297 לבין שיא של $ 0.0000244, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YADOMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00029953, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00002297.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YADOM השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -4.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Yadom Hongthai (YADOM) מידע שוק

שווי שוק $ 23.32K$ 23.32K $ 23.32K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.32K$ 23.32K $ 23.32K אספקת מחזור 999.81M 999.81M 999.81M אספקה כוללת 999,809,989.53136 999,809,989.53136 999,809,989.53136

שווי השוק הנוכחי של Yadom Hongthai הוא $ 23.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YADOM הוא 999.81M, עם היצע כולל של 999809989.53136. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.32K.