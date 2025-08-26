YadaCoin (YDA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00761535 $ 0.00761535 $ 0.00761535 24 שעות נמוך $ 0.00813833 $ 0.00813833 $ 0.00813833 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00761535$ 0.00761535 $ 0.00761535 גבוה 24 שעות $ 0.00813833$ 0.00813833 $ 0.00813833 שיא כל הזמנים $ 0.056828$ 0.056828 $ 0.056828 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.47% שינוי מחיר (1D) -4.64% שינוי מחיר (7D) -18.81% שינוי מחיר (7D) -18.81%

YadaCoin (YDA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00765995. במהלך 24 השעות האחרונות, YDA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00761535 לבין שיא של $ 0.00813833, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YDAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.056828, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YDA השתנה ב +0.47% במהלך השעה האחרונה, -4.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-18.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

YadaCoin (YDA) מידע שוק

שווי שוק $ 133.93K$ 133.93K $ 133.93K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 160.86K$ 160.86K $ 160.86K אספקת מחזור 17.48M 17.48M 17.48M אספקה כוללת 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של YadaCoin הוא $ 133.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YDA הוא 17.48M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 160.86K.