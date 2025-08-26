עוד על XWIN

xWIN Finance סֵמֶל

xWIN Finance מחיר (XWIN)

לא רשום

1 XWIN ל USDמחיר חי:

$0.02127337
-1.70%1D
USD
xWIN Finance (XWIN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:14:10 (UTC+8)

xWIN Finance (XWIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0207743
24 שעות נמוך
$ 0.02186471
גבוה 24 שעות

$ 0.0207743
$ 0.02186471
$ 10.61
$ 0
+0.00%

-1.78%

+2.56%

+2.56%

xWIN Finance (XWIN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02127338. במהלך 24 השעות האחרונות, XWIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0207743 לבין שיא של $ 0.02186471, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XWINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 10.61, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XWIN השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, -1.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

xWIN Finance (XWIN) מידע שוק

$ 303.64K
--
$ 1.30M
14.27M
61,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של xWIN Finance הוא $ 303.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XWIN הוא 14.27M, עם היצע כולל של 61000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.30M.

xWIN Finance (XWIN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של xWIN Financeל USDהיה $ -0.00038644201102862.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלxWIN Finance ל USDהיה . $ +0.0019987744.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלxWIN Finance ל USDהיה $ +0.0088867885.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של xWIN Financeל USDהיה $ +0.004426625433831407.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00038644201102862-1.78%
30 ימים$ +0.0019987744+9.40%
60 ימים$ +0.0088867885+41.77%
90 ימים$ +0.004426625433831407+26.28%

מה זהxWIN Finance (XWIN)

xWin is the decentralized fund management platform built on Binance Smart Chain. It enables everyone who is confident in their trading/fund management skills to open their own funds. Platform users can then subscribe to those funds and earn profits. Our goal was to create one-stop DeFi protocol, where even total beginners can earn profits.

xWIN Finance (XWIN) משאב

האתר הרשמי

xWIN Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה xWIN Finance (XWIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות xWIN Finance (XWIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור xWIN Finance.

בדוק את xWIN Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

XWIN למטבעות מקומיים

xWIN Finance (XWIN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של xWIN Finance (XWIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XWIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על xWIN Finance (XWIN)

כמה שווה xWIN Finance (XWIN) היום?
החי XWINהמחיר ב USD הוא 0.02127338 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי XWIN ל USD?
המחיר הנוכחי של XWIN ל USD הוא $ 0.02127338. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של xWIN Finance?
שווי השוק של XWIN הוא $ 303.64K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של XWIN?
ההיצע במחזור של XWIN הוא 14.27M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של XWIN?
‏‏XWIN השיג מחיר שיא (ATH) של 10.61 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של XWIN?
XWIN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של XWIN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור XWIN הוא -- USD.
האם XWIN יעלה השנה?
XWIN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את XWIN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
