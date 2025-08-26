xWIN Finance (XWIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0207743 $ 0.0207743 $ 0.0207743 24 שעות נמוך $ 0.02186471 $ 0.02186471 $ 0.02186471 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0207743$ 0.0207743 $ 0.0207743 גבוה 24 שעות $ 0.02186471$ 0.02186471 $ 0.02186471 שיא כל הזמנים $ 10.61$ 10.61 $ 10.61 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.00% שינוי מחיר (1D) -1.78% שינוי מחיר (7D) +2.56% שינוי מחיר (7D) +2.56%

xWIN Finance (XWIN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02127338. במהלך 24 השעות האחרונות, XWIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0207743 לבין שיא של $ 0.02186471, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XWINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 10.61, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XWIN השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, -1.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

xWIN Finance (XWIN) מידע שוק

שווי שוק $ 303.64K$ 303.64K $ 303.64K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M אספקת מחזור 14.27M 14.27M 14.27M אספקה כוללת 61,000,000.0 61,000,000.0 61,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של xWIN Finance הוא $ 303.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XWIN הוא 14.27M, עם היצע כולל של 61000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.30M.