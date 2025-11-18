XVGZKE מחיר היום

מחיר XVGZKE (XVGZKE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000352, עם שינוי של 0.63% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ XVGZKE ל USD הוא $ 0.00000352 לכל XVGZKE.

XVGZKE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 35,192, עם היצע במחזור של 10.00B XVGZKE. ב‑24 השעות האחרונות, XVGZKE סחר בין $ 0.00000343 (נמוך) ל $ 0.00000354 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00000711, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000254.

ביצועים לטווח קצר, XVGZKE נע ב -- בשעה האחרונה ו -30.61% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

XVGZKE (XVGZKE) מידע שוק

שווי שוק $ 35.19K$ 35.19K $ 35.19K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 35.19K$ 35.19K $ 35.19K אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של XVGZKE הוא $ 35.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XVGZKE הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 35.19K.