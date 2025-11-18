XVGSON מחיר היום

מחיר XVGSON (XVGSON) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000197, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ XVGSON ל USD הוא $ 0.00000197 לכל XVGSON.

XVGSON כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 19,652.09, עם היצע במחזור של 10.00B XVGSON. ב‑24 השעות האחרונות, XVGSON סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00000479, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000192.

ביצועים לטווח קצר, XVGSON נע ב -- בשעה האחרונה ו -10.17% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

XVGSON (XVGSON) מידע שוק

שווי שוק $ 19.65K$ 19.65K $ 19.65K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.65K$ 19.65K $ 19.65K אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של XVGSON הוא $ 19.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XVGSON הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.65K.