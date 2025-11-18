XVGARB מחיר היום

מחיר XVGARB (XVGARB) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 3.35% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ XVGARB ל USD הוא -- לכל XVGARB.

XVGARB כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 9,075.48, עם היצע במחזור של 3.50B XVGARB. ב‑24 השעות האחרונות, XVGARB סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, XVGARB נע ב -- בשעה האחרונה ו -24.21% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

XVGARB (XVGARB) מידע שוק

שווי שוק $ 9.08K$ 9.08K $ 9.08K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.08K$ 9.08K $ 9.08K אספקת מחזור 3.50B 3.50B 3.50B אספקה כוללת 3,500,000,000.0 3,500,000,000.0 3,500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של XVGARB הוא $ 9.08K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XVGARB הוא 3.50B, עם היצע כולל של 3500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.08K.