Xtreme Gains Only מחיר היום

מחיר Xtreme Gains Only (XGO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00009267, עם שינוי של 6.70% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ XGO ל USD הוא $ 0.00009267 לכל XGO.

Xtreme Gains Only כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 74,341, עם היצע במחזור של 802.19M XGO. ב‑24 השעות האחרונות, XGO סחר בין $ 0.00009018 (נמוך) ל $ 0.00009994 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00024437, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00005413.

ביצועים לטווח קצר, XGO נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -18.54% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Xtreme Gains Only (XGO) מידע שוק

