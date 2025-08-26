xToken (XTK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 1.39$ 1.39 $ 1.39 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00001321$ 0.00001321 $ 0.00001321 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

xToken (XTK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00004186. במהלך 24 השעות האחרונות, XTK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XTKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.39, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001321.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XTK השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

xToken (XTK) מידע שוק

שווי שוק $ 16.94K$ 16.94K $ 16.94K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 41.86K$ 41.86K $ 41.86K אספקת מחזור 404.52M 404.52M 404.52M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של xToken הוא $ 16.94K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XTK הוא 404.52M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 41.86K.