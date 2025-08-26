XSwap Treasure (XTT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0.00100276 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00307663 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) -2.20% שינוי מחיר (7D) -8.32%

XSwap Treasure (XTT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, XTT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00100276, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XTTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00307663, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XTT השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -2.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

XSwap Treasure (XTT) מידע שוק

שווי שוק $ 1.16M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.37M אספקת מחזור 1.18B אספקה כוללת 1,403,981,830.7064643

שווי השוק הנוכחי של XSwap Treasure הוא $ 1.16M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XTT הוא 1.18B, עם היצע כולל של 1403981830.7064643. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.37M.