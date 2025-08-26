עוד על XTT

XSwap Treasure סֵמֶל

XSwap Treasure מחיר (XTT)

1 XTT ל USDמחיר חי:

$0.00097489
$0.00097489$0.00097489
-2.20%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
XSwap Treasure (XTT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:40:56 (UTC+8)

XSwap Treasure (XTT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
$ 0.00100276
$ 0.00100276$ 0.00100276
גבוה 24 שעות

$ 0.00100276
$ 0.00100276$ 0.00100276

$ 0.00307663
$ 0.00307663$ 0.00307663

-0.00%

-2.20%

-8.32%

-8.32%

XSwap Treasure (XTT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, XTT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00100276, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XTTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00307663, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XTT השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -2.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

XSwap Treasure (XTT) מידע שוק

$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M

$ 1.37M
$ 1.37M$ 1.37M

1.18B
1.18B 1.18B

1,403,981,830.7064643
1,403,981,830.7064643 1,403,981,830.7064643

שווי השוק הנוכחי של XSwap Treasure הוא $ 1.16M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XTT הוא 1.18B, עם היצע כולל של 1403981830.7064643. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.37M.

XSwap Treasure (XTT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של XSwap Treasureל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלXSwap Treasure ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלXSwap Treasure ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של XSwap Treasureל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-2.20%
30 ימים$ 0+34.69%
60 ימים$ 0+69.78%
90 ימים$ 0--

מה זהXSwap Treasure (XTT)

XDC Launchpad, XTT is the native token of XDC Launchpad & it's the farming rewards for XSwap Protocol project.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

XSwap Treasure (XTT) משאב

האתר הרשמי

XSwap Treasureתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה XSwap Treasure (XTT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות XSwap Treasure (XTT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור XSwap Treasure.

בדוק את XSwap Treasure תחזית המחיר עכשיו‏!

XTT למטבעות מקומיים

XSwap Treasure (XTT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של XSwap Treasure (XTT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XTT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על XSwap Treasure (XTT)

כמה שווה XSwap Treasure (XTT) היום?
החי XTTהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי XTT ל USD?
המחיר הנוכחי של XTT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של XSwap Treasure?
שווי השוק של XTT הוא $ 1.16M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של XTT?
ההיצע במחזור של XTT הוא 1.18B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של XTT?
‏‏XTT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00307663 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של XTT?
XTT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של XTT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור XTT הוא -- USD.
האם XTT יעלה השנה?
XTT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את XTT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.