Xspectra Ai

Xspectra Ai מחיר ($XAI)

לא רשום

1 $XAI ל USDמחיר חי:

$0.0016498
$0.0016498
-3.50%1D
USD
Xspectra Ai ($XAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:14:15 (UTC+8)

Xspectra Ai ($XAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00161116
$ 0.00161116
24 שעות נמוך
$ 0.00173678
$ 0.00173678
גבוה 24 שעות

$ 0.00161116
$ 0.00161116

$ 0.00173678
$ 0.00173678

$ 0.093458
$ 0.093458

$ 0.00112861
$ 0.00112861

--

-3.58%

+1.54%

+1.54%

Xspectra Ai ($XAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0016498. במהלך 24 השעות האחרונות, $XAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00161116 לבין שיא של $ 0.00173678, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $XAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.093458, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00112861.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $XAI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Xspectra Ai ($XAI) מידע שוק

$ 16.50K
$ 16.50K

--
--

$ 16.50K
$ 16.50K

10.00M
10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Xspectra Ai הוא $ 16.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $XAI הוא 10.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.50K.

Xspectra Ai ($XAI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Xspectra Aiל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלXspectra Ai ל USDהיה . $ +0.0000321859.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלXspectra Ai ל USDהיה $ +0.0006344460.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Xspectra Aiל USDהיה $ -0.000046595531954916.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.58%
30 ימים$ +0.0000321859+1.95%
60 ימים$ +0.0006344460+38.46%
90 ימים$ -0.000046595531954916-2.74%

מה זהXspectra Ai ($XAI)

X Spectra AI is pioneering the integration of artificial intelligence (AI) and blockchain technology to create a decentralized platform that offers innovative solutions for users, developers, and businesses. By combining the power of AI agents with the security and transparency of blockchain, X Spectra is building an ecosystem where intelligent agents can automate tasks, provide insights, and collaborate with both humans and other agents in a seamless, decentralized environment. At the core of the platform is the X Spectra decentralized application (DApp), which will serve as the primary interface for users to interact with AI agents and access a variety of AI-driven services. From crypto-focused agents offering automated trading strategies to general-purpose agents designed for a wide range of industries, the X Spectra DApp will empower users to leverage advanced AI technologies while ensuring privacy and decentralization. Through these efforts, X Spectra aims to become a leader in the AI x Blockchain space, driving innovation and unlocking new opportunities for all participants in the ecosystem.

Xspectra Ai ($XAI) משאב

Xspectra Aiתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Xspectra Ai ($XAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Xspectra Ai ($XAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Xspectra Ai.

בדוק את Xspectra Ai תחזית המחיר עכשיו‏!

$XAI למטבעות מקומיים

Xspectra Ai ($XAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Xspectra Ai ($XAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על $XAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Xspectra Ai ($XAI)

כמה שווה Xspectra Ai ($XAI) היום?
החי $XAIהמחיר ב USD הוא 0.0016498 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי $XAI ל USD?
המחיר הנוכחי של $XAI ל USD הוא $ 0.0016498. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Xspectra Ai?
שווי השוק של $XAI הוא $ 16.50K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של $XAI?
ההיצע במחזור של $XAI הוא 10.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של $XAI?
‏‏$XAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.093458 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של $XAI?
$XAI ‏‏רשם מחירATL של 0.00112861 USD.
מהו נפח המסחר של $XAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור $XAI הוא -- USD.
האם $XAI יעלה השנה?
$XAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את $XAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:14:15 (UTC+8)

