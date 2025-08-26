Xspectra Ai ($XAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00161116 $ 0.00161116 $ 0.00161116 24 שעות נמוך $ 0.00173678 $ 0.00173678 $ 0.00173678 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00161116$ 0.00161116 $ 0.00161116 גבוה 24 שעות $ 0.00173678$ 0.00173678 $ 0.00173678 שיא כל הזמנים $ 0.093458$ 0.093458 $ 0.093458 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00112861$ 0.00112861 $ 0.00112861 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -3.58% שינוי מחיר (7D) +1.54% שינוי מחיר (7D) +1.54%

Xspectra Ai ($XAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0016498. במהלך 24 השעות האחרונות, $XAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00161116 לבין שיא של $ 0.00173678, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $XAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.093458, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00112861.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $XAI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Xspectra Ai ($XAI) מידע שוק

שווי שוק $ 16.50K$ 16.50K $ 16.50K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.50K$ 16.50K $ 16.50K אספקת מחזור 10.00M 10.00M 10.00M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Xspectra Ai הוא $ 16.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $XAI הוא 10.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.50K.