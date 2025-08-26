Xspectra Ai מחיר ($XAI)
Xspectra Ai ($XAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0016498. במהלך 24 השעות האחרונות, $XAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00161116 לבין שיא של $ 0.00173678, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $XAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.093458, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00112861.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, $XAI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Xspectra Ai הוא $ 16.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $XAI הוא 10.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.50K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Xspectra Aiל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלXspectra Ai ל USDהיה . $ +0.0000321859.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלXspectra Ai ל USDהיה $ +0.0006344460.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Xspectra Aiל USDהיה $ -0.000046595531954916.
|הַיוֹם
|$ 0
|-3.58%
|30 ימים
|$ +0.0000321859
|+1.95%
|60 ימים
|$ +0.0006344460
|+38.46%
|90 ימים
|$ -0.000046595531954916
|-2.74%
X Spectra AI is pioneering the integration of artificial intelligence (AI) and blockchain technology to create a decentralized platform that offers innovative solutions for users, developers, and businesses. By combining the power of AI agents with the security and transparency of blockchain, X Spectra is building an ecosystem where intelligent agents can automate tasks, provide insights, and collaborate with both humans and other agents in a seamless, decentralized environment. At the core of the platform is the X Spectra decentralized application (DApp), which will serve as the primary interface for users to interact with AI agents and access a variety of AI-driven services. From crypto-focused agents offering automated trading strategies to general-purpose agents designed for a wide range of industries, the X Spectra DApp will empower users to leverage advanced AI technologies while ensuring privacy and decentralization. Through these efforts, X Spectra aims to become a leader in the AI x Blockchain space, driving innovation and unlocking new opportunities for all participants in the ecosystem.
