מחיר Xrpatriot (XRPATRIOT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00073497, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ XRPATRIOT ל USD הוא $ 0.00073497 לכל XRPATRIOT.

Xrpatriot כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 13,053.13, עם היצע במחזור של 17.76M XRPATRIOT. ב‑24 השעות האחרונות, XRPATRIOT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.142747, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00046428.

ביצועים לטווח קצר, XRPATRIOT נע ב -- בשעה האחרונה ו -98.76% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Xrpatriot (XRPATRIOT) מידע שוק

שווי שוק $ 13.05K$ 13.05K $ 13.05K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.05K$ 13.05K $ 13.05K אספקת מחזור 17.76M 17.76M 17.76M אספקה כוללת 17,760,000.00000001 17,760,000.00000001 17,760,000.00000001

שווי השוק הנוכחי של Xrpatriot הוא $ 13.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XRPATRIOT הוא 17.76M, עם היצע כולל של 17760000.00000001. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.05K.