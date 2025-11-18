Xpedition מחיר היום

מחיר Xpedition (XPED) בזמן אמת היום הוא $ 0.02007596, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ XPED ל USD הוא $ 0.02007596 לכל XPED.

Xpedition כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,523,440, עם היצע במחזור של 175.51M XPED. ב‑24 השעות האחרונות, XPED סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03393605, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.02007288.

ביצועים לטווח קצר, XPED נע ב -- בשעה האחרונה ו -0.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Xpedition (XPED) מידע שוק

שווי שוק $ 3.52M$ 3.52M $ 3.52M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.04M$ 10.04M $ 10.04M אספקת מחזור 175.51M 175.51M 175.51M אספקה כוללת 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

