XOXNO Staked EGLD סֵמֶל

XOXNO Staked EGLD מחיר (XEGLD)

לא רשום

1 XEGLD ל USDמחיר חי:

$14.86
$14.86$14.86
-8.50%1D
mexc
USD
XOXNO Staked EGLD (XEGLD) טבלת מחירים חיה
XOXNO Staked EGLD (XEGLD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 14.57
$ 14.57$ 14.57
24 שעות נמוך
$ 16.58
$ 16.58$ 16.58
גבוה 24 שעות

$ 14.57
$ 14.57$ 14.57

$ 16.58
$ 16.58$ 16.58

$ 22.03
$ 22.03$ 22.03

$ 11.84
$ 11.84$ 11.84

+1.20%

-8.58%

-4.16%

-4.16%

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) המחיר בזמן אמת של הוא $14.86. במהלך 24 השעות האחרונות, XEGLD נסחר בטווח שבין שפל של $ 14.57 לבין שיא של $ 16.58, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XEGLDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 22.03, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 11.84.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XEGLD השתנה ב +1.20% במהלך השעה האחרונה, -8.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) מידע שוק

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

--
----

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

68.87K
68.87K 68.87K

68,866.97114625813
68,866.97114625813 68,866.97114625813

שווי השוק הנוכחי של XOXNO Staked EGLD הוא $ 1.02M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XEGLD הוא 68.87K, עם היצע כולל של 68866.97114625813. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.02M.

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של XOXNO Staked EGLDל USDהיה $ -1.39655050240029.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלXOXNO Staked EGLD ל USDהיה . $ -1.9179311620.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלXOXNO Staked EGLD ל USDהיה $ +1.4199933660.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של XOXNO Staked EGLDל USDהיה $ -3.496537296522244.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -1.39655050240029-8.58%
30 ימים$ -1.9179311620-12.90%
60 ימים$ +1.4199933660+9.56%
90 ימים$ -3.496537296522244-19.04%

מה זהXOXNO Staked EGLD (XEGLD)

xEGLD is a derivative token of EGLD, created by XOXNO on the MultiversX blockchain. It functions as a liquid staking solution, enabling users to stake any amount of EGLD and participate in the network’s proof-of-stake consensus without traditional staking limitations. Users receive xEGLD tokens upon staking, which represent their staked assets. These tokens remain liquid, allowing trading, lending, or use in DeFi strategies like liquidity provision within the MultiversX ecosystem. The project enhances network security while offering flexibility and access to decentralized finance opportunities for users.

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) משאב

האתר הרשמי

XOXNO Staked EGLDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה XOXNO Staked EGLD (XEGLD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות XOXNO Staked EGLD (XEGLD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור XOXNO Staked EGLD.

בדוק את XOXNO Staked EGLD תחזית המחיר עכשיו‏!

XEGLD למטבעות מקומיים

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של XOXNO Staked EGLD (XEGLD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XEGLD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על XOXNO Staked EGLD (XEGLD)

כמה שווה XOXNO Staked EGLD (XEGLD) היום?
החי XEGLDהמחיר ב USD הוא 14.86 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי XEGLD ל USD?
המחיר הנוכחי של XEGLD ל USD הוא $ 14.86. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של XOXNO Staked EGLD?
שווי השוק של XEGLD הוא $ 1.02M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של XEGLD?
ההיצע במחזור של XEGLD הוא 68.87K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של XEGLD?
‏‏XEGLD השיג מחיר שיא (ATH) של 22.03 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של XEGLD?
XEGLD ‏‏רשם מחירATL של 11.84 USD.
מהו נפח המסחר של XEGLD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור XEGLD הוא -- USD.
האם XEGLD יעלה השנה?
XEGLD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את XEGLD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
