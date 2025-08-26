XOXNO Staked EGLD (XEGLD) מידע על מחיר (USD)

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) המחיר בזמן אמת של הוא $14.86. במהלך 24 השעות האחרונות, XEGLD נסחר בטווח שבין שפל של $ 14.57 לבין שיא של $ 16.58, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XEGLDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 22.03, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 11.84.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XEGLD השתנה ב +1.20% במהלך השעה האחרונה, -8.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של XOXNO Staked EGLD הוא $ 1.02M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XEGLD הוא 68.87K, עם היצע כולל של 68866.97114625813. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.02M.