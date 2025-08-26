XOXNO Staked EGLD מחיר (XEGLD)
+1.20%
-8.58%
-4.16%
-4.16%
XOXNO Staked EGLD (XEGLD) המחיר בזמן אמת של הוא $14.86. במהלך 24 השעות האחרונות, XEGLD נסחר בטווח שבין שפל של $ 14.57 לבין שיא של $ 16.58, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XEGLDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 22.03, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 11.84.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, XEGLD השתנה ב +1.20% במהלך השעה האחרונה, -8.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של XOXNO Staked EGLD הוא $ 1.02M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XEGLD הוא 68.87K, עם היצע כולל של 68866.97114625813. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.02M.
במהלך היום, השינוי במחיר של XOXNO Staked EGLDל USDהיה $ -1.39655050240029.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלXOXNO Staked EGLD ל USDהיה . $ -1.9179311620.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלXOXNO Staked EGLD ל USDהיה $ +1.4199933660.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של XOXNO Staked EGLDל USDהיה $ -3.496537296522244.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -1.39655050240029
|-8.58%
|30 ימים
|$ -1.9179311620
|-12.90%
|60 ימים
|$ +1.4199933660
|+9.56%
|90 ימים
|$ -3.496537296522244
|-19.04%
xEGLD is a derivative token of EGLD, created by XOXNO on the MultiversX blockchain. It functions as a liquid staking solution, enabling users to stake any amount of EGLD and participate in the network’s proof-of-stake consensus without traditional staking limitations. Users receive xEGLD tokens upon staking, which represent their staked assets. These tokens remain liquid, allowing trading, lending, or use in DeFi strategies like liquidity provision within the MultiversX ecosystem. The project enhances network security while offering flexibility and access to decentralized finance opportunities for users.
MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!
כמה יהיה XOXNO Staked EGLD (XEGLD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות XOXNO Staked EGLD (XEGLD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור XOXNO Staked EGLD.
בדוק את XOXNO Staked EGLD תחזית המחיר עכשיו!
הבנת הטוקנומיקה של XOXNO Staked EGLD (XEGLD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XEGLD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.