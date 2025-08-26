עוד על XNF

XNF סֵמֶל

XNF מחיר (XNF)

לא רשום

1 XNF ל USDמחיר חי:

$0.02032122
$0.02032122
-3.80%1D
mexc
USD
XNF (XNF) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:14:03 (UTC+8)

XNF (XNF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01987626
$ 0.01987626
24 שעות נמוך
$ 0.02146238
$ 0.02146238
גבוה 24 שעות

$ 0.01987626
$ 0.01987626

$ 0.02146238
$ 0.02146238

$ 9.31
$ 9.31

$ 0.01119919
$ 0.01119919

--

-3.40%

-1.08%

-1.08%

XNF (XNF) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02032122. במהלך 24 השעות האחרונות, XNF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01987626 לבין שיא של $ 0.02146238, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XNFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.31, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01119919.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XNF השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

XNF (XNF) מידע שוק

$ 12.57K
$ 12.57K

--
----

$ 67.88K
$ 67.88K

618.80K
618.80K

3,340,413.56385301
3,340,413.56385301

שווי השוק הנוכחי של XNF הוא $ 12.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XNF הוא 618.80K, עם היצע כולל של 3340413.56385301. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 67.88K.

XNF (XNF) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של XNFל USDהיה $ -0.00071538934188365.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלXNF ל USDהיה . $ -0.0006225568.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלXNF ל USDהיה $ +0.0066711212.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של XNFל USDהיה $ +0.002391786951754566.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00071538934188365-3.40%
30 ימים$ -0.0006225568-3.06%
60 ימים$ +0.0066711212+32.83%
90 ימים$ +0.002391786951754566+13.34%

מה זהXNF (XNF)

Xenify stands as a cross-chain meta-aggregator of aggregators, pioneering a new era of 'Swap to Earn'. Our ground-breaking protocol seamlessly integrates innovative tokenomics and advanced cross-chain functionality into a single, powerful package. By incorporating a unique, game theory-based incentive model that actively rewards engagement, Xenify is primed to instigate a seismic shift in the world of cross-chain swapping. Our mission is to revolutionize the DeFi landscape by offering the best of both worlds: an ultra-efficient swap experience and substantial opportunities for earning.

XNFתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה XNF (XNF) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות XNF (XNF) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור XNF.

בדוק את XNF תחזית המחיר עכשיו‏!

XNF למטבעות מקומיים

XNF (XNF) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של XNF (XNF) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XNF הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על XNF (XNF)

כמה שווה XNF (XNF) היום?
החי XNFהמחיר ב USD הוא 0.02032122 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי XNF ל USD?
המחיר הנוכחי של XNF ל USD הוא $ 0.02032122. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של XNF?
שווי השוק של XNF הוא $ 12.57K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של XNF?
ההיצע במחזור של XNF הוא 618.80K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של XNF?
‏‏XNF השיג מחיר שיא (ATH) של 9.31 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של XNF?
XNF ‏‏רשם מחירATL של 0.01119919 USD.
מהו נפח המסחר של XNF?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור XNF הוא -- USD.
האם XNF יעלה השנה?
XNF ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את XNF תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:14:03 (UTC+8)

XNF (XNF) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

