XNF (XNF) מידע על מחיר (USD)

XNF (XNF) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02032122. במהלך 24 השעות האחרונות, XNF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01987626 לבין שיא של $ 0.02146238, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XNFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.31, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01119919.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XNF השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

XNF (XNF) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של XNF הוא $ 12.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XNF הוא 618.80K, עם היצע כולל של 3340413.56385301. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 67.88K.