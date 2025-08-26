XMax מחיר (XMX)
XMax (XMX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, XMX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XMXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00639084, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, XMX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של XMax הוא $ 38.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XMX הוא 27.00B, עם היצע כולל של 30000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.50K.
במהלך היום, השינוי במחיר של XMaxל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלXMax ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלXMax ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של XMaxל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|--
|30 ימים
|$ 0
|+25.19%
|60 ימים
|$ 0
|+21.73%
|90 ימים
|$ 0
|--
XMax is an all-in-one development ecosystem which makes it easier for entertainment industry developers to create DAPPs. We believe in the future of blockchain technology and know that by providing developers with a set of easy to use tools and the knowledge to use them we can share blockchain applications with a global user base. XMax is a blockchain and developer ecosystem for building decentralized games and entertainment DAPPs. Our blockchain supports game developers with a high TPS mainchain and integrated sidechains for transaction-intensive DAPPs. XMax Includes: Game & Entertainment DAPP SDK, APIs, Smart Contract and DAPP Templates, 3D Game Engine, Developer Docs & Education. With XMax developers can program complex DAPPs (Blockchain APPs) using WebX.js, a JavaScript type language which our team created to simplify blockchain programming. With WebX.js developers can focus more on creating great applications and less on blockchain infrastructure. Once a DAPP has been created, users will be able to easily download it from the XMX APP Store. We make this experience as simple as opening your phone. XMax is a decentralized ecosystem which allows DAPP developers to involve users in the design process and via Asset Tokens crowdfund the development of their projects. We believe the future of blockchain technology belongs to developers and users.
