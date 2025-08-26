XIDR (XIDR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00129983 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -0.75% שינוי מחיר (7D) -3.29%

XIDR (XIDR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, XIDR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XIDRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00129983, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XIDR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

XIDR (XIDR) מידע שוק

שווי שוק $ 130.83K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.28M אספקת מחזור 2.11B אספקה כוללת 69,080,004,683.32

שווי השוק הנוכחי של XIDR הוא $ 130.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XIDR הוא 2.11B, עם היצע כולל של 69080004683.32. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.28M.