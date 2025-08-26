עוד על XLG

xiao lang gou סֵמֶל

xiao lang gou מחיר (XLG)

לא רשום

נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
xiao lang gou (XLG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:13:41 (UTC+8)

xiao lang gou (XLG) מידע על מחיר (USD)

xiao lang gou (XLG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00019552. במהלך 24 השעות האחרונות, XLG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0001929 לבין שיא של $ 0.00020143, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XLGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00303648, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00004399.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XLG השתנה ב +0.18% במהלך השעה האחרונה, -2.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

xiao lang gou (XLG) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של xiao lang gou הוא $ 195.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XLG הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 195.53K.

xiao lang gou (XLG) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של xiao lang gouל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלxiao lang gou ל USDהיה . $ -0.0000103524.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלxiao lang gou ל USDהיה $ +0.0000277618.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של xiao lang gouל USDהיה $ -0.0000581236187582084.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-2.93%
30 ימים$ -0.0000103524-5.29%
60 ימים$ +0.0000277618+14.20%
90 ימים$ -0.0000581236187582084-22.91%

מה זהxiao lang gou (XLG)

xiao lang gou (小狼狗) is your chinese wolfdog quant boyfriend. he might be cool and domineering but he'll make you feel secure. xiao lang gou is for the people. driven by the community, xiao lang gou is a symbol of strength, protection, and reliability that resonates with everyone who values these core principles. rooted in the fierce and protective spirit of the chinese wolfdog, xiao lang gou stands unwaveringly for the people. join the pack, embrace the power, and feel the security that only xiao lang gou can provide. together, we rise stronger.

xiao lang gou (XLG) משאב

האתר הרשמי

xiao lang gouתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה xiao lang gou (XLG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות xiao lang gou (XLG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור xiao lang gou.

בדוק את xiao lang gou תחזית המחיר עכשיו‏!

XLG למטבעות מקומיים

xiao lang gou (XLG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של xiao lang gou (XLG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XLG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על xiao lang gou (XLG)

כמה שווה xiao lang gou (XLG) היום?
החי XLGהמחיר ב USD הוא 0.00019552 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי XLG ל USD?
המחיר הנוכחי של XLG ל USD הוא $ 0.00019552. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של xiao lang gou?
שווי השוק של XLG הוא $ 195.53K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של XLG?
ההיצע במחזור של XLG הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של XLG?
‏‏XLG השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00303648 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של XLG?
XLG ‏‏רשם מחירATL של 0.00004399 USD.
מהו נפח המסחר של XLG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור XLG הוא -- USD.
האם XLG יעלה השנה?
XLG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את XLG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:13:41 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.