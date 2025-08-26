xiao lang gou מחיר (XLG)
xiao lang gou (XLG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00019552. במהלך 24 השעות האחרונות, XLG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0001929 לבין שיא של $ 0.00020143, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XLGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00303648, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00004399.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, XLG השתנה ב +0.18% במהלך השעה האחרונה, -2.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של xiao lang gou הוא $ 195.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XLG הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 195.53K.
במהלך היום, השינוי במחיר של xiao lang gouל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלxiao lang gou ל USDהיה . $ -0.0000103524.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלxiao lang gou ל USDהיה $ +0.0000277618.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של xiao lang gouל USDהיה $ -0.0000581236187582084.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-2.93%
|30 ימים
|$ -0.0000103524
|-5.29%
|60 ימים
|$ +0.0000277618
|+14.20%
|90 ימים
|$ -0.0000581236187582084
|-22.91%
xiao lang gou (小狼狗) is your chinese wolfdog quant boyfriend. he might be cool and domineering but he'll make you feel secure. xiao lang gou is for the people. driven by the community, xiao lang gou is a symbol of strength, protection, and reliability that resonates with everyone who values these core principles. rooted in the fierce and protective spirit of the chinese wolfdog, xiao lang gou stands unwaveringly for the people. join the pack, embrace the power, and feel the security that only xiao lang gou can provide. together, we rise stronger.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
