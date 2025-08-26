xiao lang gou (XLG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0001929 24 שעות נמוך $ 0.00020143 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00303648 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00004399 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.18% שינוי מחיר (1D) -2.93% שינוי מחיר (7D) -3.29%

xiao lang gou (XLG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00019552. במהלך 24 השעות האחרונות, XLG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0001929 לבין שיא של $ 0.00020143, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XLGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00303648, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00004399.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XLG השתנה ב +0.18% במהלך השעה האחרונה, -2.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

xiao lang gou (XLG) מידע שוק

שווי שוק $ 195.53K$ 195.53K $ 195.53K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 195.53K$ 195.53K $ 195.53K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של xiao lang gou הוא $ 195.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XLG הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 195.53K.