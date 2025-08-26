Xfinite Entertainment (XET) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 31.99$ 31.99 $ 31.99 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.52% שינוי מחיר (1D) -8.26% שינוי מחיר (7D) -1.21% שינוי מחיר (7D) -1.21%

Xfinite Entertainment (XET) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, XET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 31.99, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XET השתנה ב -0.52% במהלך השעה האחרונה, -8.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Xfinite Entertainment (XET) מידע שוק

שווי שוק $ 294.84K$ 294.84K $ 294.84K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 506.16K$ 506.16K $ 506.16K אספקת מחזור 2.33B 2.33B 2.33B אספקה כוללת 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Xfinite Entertainment הוא $ 294.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XET הוא 2.33B, עם היצע כולל של 4000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 506.16K.