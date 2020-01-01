Xetra AI (XETRA) טוקנומיקה

Xetra AI (XETRA) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Xetra AI (XETRA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
Xetra AI (XETRA) מידע

XETRA AI: The AI-Powered Blockchain Development Platform

XETRA AI empowers creators to transform ideas into profitable decentralized applications through advanced artificial intelligence. Our platform revolutionizes blockchain development by enabling anyone to create sophisticated dApps through natural language descriptions, while providing robust monetization opportunities through our integrated marketplace.

Development Capabilities

  • Intuitive natural language processing for app creation
  • Comprehensive application generation system
  • Multi-chain deployment architecture (ETH, SOL, Base)
  • Advanced AI-driven development tools
  • Automated testing and optimization

Application Ecosystem

  • Decentralized Finance (DeFi) Applications
  • Blockchain Games and Entertainment
  • Social Platforms and Communities
  • Analytics and Tracking Tools
  • Custom Business Solutions

Monetization Framework

  • Integrated marketplace for application distribution
  • Flexible pricing models for creators
  • Direct revenue from application usage
  • Built-in token-based reward system
  • Community-driven discovery system

אתר רשמי:
https://www.xetra.io/
מסמך לבן:
https://docs.xetra.io/

Xetra AI (XETRA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Xetra AI (XETRA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 30.29K
$ 30.29K$ 30.29K
ההיצע הכולל:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
אספקה במחזור:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 30.29K
$ 30.29K$ 30.29K
שיא כל הזמנים:
$ 0.092258
$ 0.092258$ 0.092258
שפל כל הזמנים:
$ 0.00012342
$ 0.00012342$ 0.00012342
מחיר נוכחי:
$ 0.00030292
$ 0.00030292$ 0.00030292

Xetra AI (XETRA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Xetra AI (XETRA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של XETRA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות XETRAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את XETRAטוקניומיקה, חקרו אתXETRAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.