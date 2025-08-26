Xetra AI מחיר (XETRA)
--
--
+10.07%
+10.07%
Xetra AI (XETRA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, XETRA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XETRAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.092258, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, XETRA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Xetra AI הוא $ 30.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XETRA הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.29K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Xetra AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלXetra AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלXetra AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Xetra AIל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|--
|30 ימים
|$ 0
|+13.23%
|60 ימים
|$ 0
|+91.03%
|90 ימים
|$ 0
|--
XETRA AI: The AI-Powered Blockchain Development Platform XETRA AI empowers creators to transform ideas into profitable decentralized applications through advanced artificial intelligence. Our platform revolutionizes blockchain development by enabling anyone to create sophisticated dApps through natural language descriptions, while providing robust monetization opportunities through our integrated marketplace. Development Capabilities - Intuitive natural language processing for app creation - Comprehensive application generation system - Multi-chain deployment architecture (ETH, SOL, Base) - Advanced AI-driven development tools - Automated testing and optimization Application Ecosystem - Decentralized Finance (DeFi) Applications - Blockchain Games and Entertainment - Social Platforms and Communities - Analytics and Tracking Tools - Custom Business Solutions Monetization Framework - Integrated marketplace for application distribution - Flexible pricing models for creators - Direct revenue from application usage - Built-in token-based reward system - Community-driven discovery system
