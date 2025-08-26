עוד על XETRA

Xetra AI סֵמֶל

Xetra AI מחיר (XETRA)

לא רשום

1 XETRA ל USDמחיר חי:

$0.00030292
$0.00030292$0.00030292
0.00%1D
mexc
USD
Xetra AI (XETRA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:13:54 (UTC+8)

Xetra AI (XETRA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.092258
$ 0.092258$ 0.092258

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+10.07%

+10.07%

Xetra AI (XETRA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, XETRA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XETRAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.092258, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XETRA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Xetra AI (XETRA) מידע שוק

$ 30.29K
$ 30.29K$ 30.29K

--
----

$ 30.29K
$ 30.29K$ 30.29K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Xetra AI הוא $ 30.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XETRA הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.29K.

Xetra AI (XETRA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Xetra AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלXetra AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלXetra AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Xetra AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+13.23%
60 ימים$ 0+91.03%
90 ימים$ 0--

מה זהXetra AI (XETRA)

XETRA AI: The AI-Powered Blockchain Development Platform XETRA AI empowers creators to transform ideas into profitable decentralized applications through advanced artificial intelligence. Our platform revolutionizes blockchain development by enabling anyone to create sophisticated dApps through natural language descriptions, while providing robust monetization opportunities through our integrated marketplace. Development Capabilities - Intuitive natural language processing for app creation - Comprehensive application generation system - Multi-chain deployment architecture (ETH, SOL, Base) - Advanced AI-driven development tools - Automated testing and optimization Application Ecosystem - Decentralized Finance (DeFi) Applications - Blockchain Games and Entertainment - Social Platforms and Communities - Analytics and Tracking Tools - Custom Business Solutions Monetization Framework - Integrated marketplace for application distribution - Flexible pricing models for creators - Direct revenue from application usage - Built-in token-based reward system - Community-driven discovery system

Xetra AI (XETRA) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Xetra AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Xetra AI (XETRA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Xetra AI (XETRA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Xetra AI.

בדוק את Xetra AI תחזית המחיר עכשיו‏!

XETRA למטבעות מקומיים

Xetra AI (XETRA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Xetra AI (XETRA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XETRA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Xetra AI (XETRA)

כמה שווה Xetra AI (XETRA) היום?
החי XETRAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי XETRA ל USD?
המחיר הנוכחי של XETRA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Xetra AI?
שווי השוק של XETRA הוא $ 30.29K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של XETRA?
ההיצע במחזור של XETRA הוא 100.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של XETRA?
‏‏XETRA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.092258 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של XETRA?
XETRA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של XETRA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור XETRA הוא -- USD.
האם XETRA יעלה השנה?
XETRA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את XETRA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
