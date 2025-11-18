XERO AI מחיר היום

מחיר XERO AI (XERAI) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000899, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ XERAI ל USD הוא $ 0.0000899 לכל XERAI.

XERO AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 8,990.28, עם היצע במחזור של 100.00M XERAI. ב‑24 השעות האחרונות, XERAI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00095198, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00007729.

ביצועים לטווח קצר, XERAI נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

XERO AI (XERAI) מידע שוק

שווי שוק $ 8.99K$ 8.99K $ 8.99K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.99K$ 8.99K $ 8.99K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של XERO AI הוא $ 8.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XERAI הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.99K.