Xensei (XSEI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.03898872$ 0.03898872 $ 0.03898872 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -0.36% שינוי מחיר (7D) -0.36%

Xensei (XSEI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00388843. במהלך 24 השעות האחרונות, XSEI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XSEIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03898872, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XSEI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Xensei (XSEI) מידע שוק

שווי שוק $ 77.77K$ 77.77K $ 77.77K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 77.77K$ 77.77K $ 77.77K אספקת מחזור 20.00M 20.00M 20.00M אספקה כוללת 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Xensei הוא $ 77.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XSEI הוא 20.00M, עם היצע כולל של 20000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 77.77K.