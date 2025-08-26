Xenopus laevis (XENO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00033436 $ 0.00033436 $ 0.00033436 24 שעות נמוך $ 0.00038111 $ 0.00038111 $ 0.00038111 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00033436$ 0.00033436 $ 0.00033436 גבוה 24 שעות $ 0.00038111$ 0.00038111 $ 0.00038111 שיא כל הזמנים $ 0.02291166$ 0.02291166 $ 0.02291166 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00011041$ 0.00011041 $ 0.00011041 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.26% שינוי מחיר (1D) -10.78% שינוי מחיר (7D) -1.64% שינוי מחיר (7D) -1.64%

Xenopus laevis (XENO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00033859. במהלך 24 השעות האחרונות, XENO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00033436 לבין שיא של $ 0.00038111, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XENOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02291166, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00011041.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XENO השתנה ב -0.26% במהלך השעה האחרונה, -10.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Xenopus laevis (XENO) מידע שוק

שווי שוק $ 304.59K$ 304.59K $ 304.59K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 338.53K$ 338.53K $ 338.53K אספקת מחזור 899.58M 899.58M 899.58M אספקה כוללת 999,824,155.722752 999,824,155.722752 999,824,155.722752

שווי השוק הנוכחי של Xenopus laevis הוא $ 304.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XENO הוא 899.58M, עם היצע כולל של 999824155.722752. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 338.53K.