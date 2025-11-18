XAU9999 מחיר היום

מחיר XAU9999 (XAU) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 8.35% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ XAU ל USD הוא -- לכל XAU.

XAU9999 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 19,712.67, עם היצע במחזור של 1,000.00T XAU. ב‑24 השעות האחרונות, XAU סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, XAU נע ב +0.79% בשעה האחרונה ו -27.56% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

XAU9999 (XAU) מידע שוק

שווי שוק $ 19.71K$ 19.71K $ 19.71K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.71K$ 19.71K $ 19.71K אספקת מחזור 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T אספקה כוללת 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

שווי השוק הנוכחי של XAU9999 הוא $ 19.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XAU הוא 1,000.00T, עם היצע כולל של 1.0e+15. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.71K.