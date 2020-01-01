Xandeum (XAND) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Xandeum (XAND), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
Xandeum is building a scalable, decentralized storage layer for the Solana blockchain. It aims to solve the "blockchain storage trilemma" by providing a solution that is:

Scalable: Able to store massive amounts of data (exabytes+) to support data-intensive applications.

Smart Contract Native: Seamlessly integrated with Solana's smart contract platform, enabling efficient data interaction for dApps.  

Random Access: Allows for quick and cost-effective retrieval of specific data within a dataset.

Xandeum's liquid staking pool allows SOL holders to earn rewards from both staking and storage fees. It is the first multi-validator pool sharing block rewards with stakers.

XAND is the governance token of the Xandeum ecosystem, giving holders voting rights in the Xandeum DAO and enabling them to shape the future of the platform.

https://www.xandeum.network/
https://docs.xandeum.network/

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Xandeum (XAND), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 7.47M
ההיצע הכולל:
$ 4.01B
אספקה במחזור:
$ 1.34B
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 22.34M
שיא כל הזמנים:
$ 0.01842785
שפל כל הזמנים:
$ 0.0022804
מחיר נוכחי:
$ 0.0055694
הבנת הטוקנומיקה של Xandeum (XAND) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של XAND אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות XANDהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את XANDטוקניומיקה, חקרו אתXANDהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

כתב ויתור

