X Trade AI (XTRADE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00893922 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.70% שינוי מחיר (1D) -11.45% שינוי מחיר (7D) +0.20%

X Trade AI (XTRADE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, XTRADE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XTRADEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00893922, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XTRADE השתנה ב +0.70% במהלך השעה האחרונה, -11.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

X Trade AI (XTRADE) מידע שוק

שווי שוק $ 8.78K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.78K אספקת מחזור 999.74M אספקה כוללת 999,743,447.802572

שווי השוק הנוכחי של X Trade AI הוא $ 8.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XTRADE הוא 999.74M, עם היצע כולל של 999743447.802572. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.78K.