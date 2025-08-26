עוד על XTRADE

X Trade AI סֵמֶל

X Trade AI מחיר (XTRADE)

1 XTRADE ל USDמחיר חי:

--
----
-11.40%1D
X Trade AI (XTRADE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:26:47 (UTC+8)

X Trade AI (XTRADE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00893922
$ 0.00893922$ 0.00893922

$ 0
$ 0$ 0

+0.70%

-11.45%

+0.20%

+0.20%

X Trade AI (XTRADE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, XTRADE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XTRADEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00893922, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XTRADE השתנה ב +0.70% במהלך השעה האחרונה, -11.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

X Trade AI (XTRADE) מידע שוק

$ 8.78K
$ 8.78K$ 8.78K

--
----

$ 8.78K
$ 8.78K$ 8.78K

999.74M
999.74M 999.74M

999,743,447.802572
999,743,447.802572 999,743,447.802572

שווי השוק הנוכחי של X Trade AI הוא $ 8.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XTRADE הוא 999.74M, עם היצע כולל של 999743447.802572. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.78K.

X Trade AI (XTRADE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של X Trade AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלX Trade AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלX Trade AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של X Trade AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-11.45%
30 ימים$ 0-21.41%
60 ימים$ 0-62.71%
90 ימים$ 0--

מה זהX Trade AI (XTRADE)

"Boost your profit with X Trade AI" X Trade AI is the intelligent chatbot that filters signal from the chaos. From scanning meme trends to analyzing trading patterns, it delivers sharp insights instantly. No fluff, just fast, actionable info — so you’re never late to the next big move.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק.

X Trade AI (XTRADE) משאב

האתר הרשמי

X Trade AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה X Trade AI (XTRADE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות X Trade AI (XTRADE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור X Trade AI.

בדוק את X Trade AI תחזית המחיר עכשיו‏!

XTRADE למטבעות מקומיים

X Trade AI (XTRADE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של X Trade AI (XTRADE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XTRADE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על X Trade AI (XTRADE)

כמה שווה X Trade AI (XTRADE) היום?
החי XTRADEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי XTRADE ל USD?
המחיר הנוכחי של XTRADE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של X Trade AI?
שווי השוק של XTRADE הוא $ 8.78K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של XTRADE?
ההיצע במחזור של XTRADE הוא 999.74M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של XTRADE?
‏‏XTRADE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00893922 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של XTRADE?
XTRADE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של XTRADE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור XTRADE הוא -- USD.
האם XTRADE יעלה השנה?
XTRADE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את XTRADE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:26:47 (UTC+8)

X Trade AI (XTRADE) עדכונים חשובים מהתעשייה

08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.