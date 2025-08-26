X Money (XMONEY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.03926357 גבוה 24 שעות $ 0.04396252 שיא כל הזמנים $ 0.840374 המחיר הנמוך ביותר $ 0.03762749 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.30% שינוי מחיר (1D) -9.54% שינוי מחיר (7D) -9.21%

X Money (XMONEY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03938356. במהלך 24 השעות האחרונות, XMONEY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03926357 לבין שיא של $ 0.04396252, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XMONEYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.840374, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03762749.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XMONEY השתנה ב -0.30% במהלך השעה האחרונה, -9.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

X Money (XMONEY) מידע שוק

שווי שוק $ 396.88K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 396.88K אספקת מחזור 10.00M אספקה כוללת 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של X Money הוא $ 396.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XMONEY הוא 10.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 396.88K.