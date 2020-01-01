Wreath (WREATH) טוקנומיקה
Wreath (WREATH) מידע
Wreath Finance creates structured onchain markets for synthetic bond positions. It enables decentralized, market-driven bond issuance on Ethereum—giving token holders a seamless way to raise capital by locking tokens into time-based markets that are priced and traded through Uniswap V3. Bond creators deposit their tokens, set terms, and let the market determine fair pricing. There’s no need for OTC negotiations, airdrops, or liquidity lockups—everything is on-chain, transparent, and permissionless. For contributors, Wreath offers early access to tokens at a discount, with built-in liquidity from day one. Instead of navigating vesting cliffs or hoping for secondary liquidity, participants receive tradable bond tokens and LP share tokens, which they can hold, exit, or redeem when the bond matures—without relying on teams or centralized intermediaries. Whether you're raising, speculating, or farming time-locked assets, Wreath unlocks a new surface for protocol funding, contributor yield, and on-chain capital efficiency.
Wreath (WREATH) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Wreath (WREATH), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Wreath (WREATH) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Wreath (WREATH) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של WREATH אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות WREATHהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את WREATHטוקניומיקה, חקרו אתWREATHהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
