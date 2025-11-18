Wrapped Zedxion מחיר היום

מחיר Wrapped Zedxion (WZEDX) בזמן אמת היום הוא $ 0.432092, עם שינוי של 2.98% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WZEDX ל USD הוא $ 0.432092 לכל WZEDX.

Wrapped Zedxion כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 26,350,019, עם היצע במחזור של 61.27M WZEDX. ב‑24 השעות האחרונות, WZEDX סחר בין $ 0.427325 (נמוך) ל $ 0.44596 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.55216, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.223268.

ביצועים לטווח קצר, WZEDX נע ב +0.77% בשעה האחרונה ו -6.14% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Wrapped Zedxion (WZEDX) מידע שוק

