Wrapped XOC מחיר היום

מחיר Wrapped XOC (WXOC) בזמן אמת היום הוא $ 0.207406, עם שינוי של 2.95% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WXOC ל USD הוא $ 0.207406 לכל WXOC.

Wrapped XOC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,685,972, עם היצע במחזור של 17.77M WXOC. ב‑24 השעות האחרונות, WXOC סחר בין $ 0.201105 (נמוך) ל $ 0.213852 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.258007, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.201105.

ביצועים לטווח קצר, WXOC נע ב +1.43% בשעה האחרונה ו -6.53% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Wrapped XOC (WXOC) מידע שוק

שווי שוק $ 3.69M$ 3.69M $ 3.69M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.69M$ 3.69M $ 3.69M אספקת מחזור 17.77M 17.77M 17.77M אספקה כוללת 17,771,790.00541644 17,771,790.00541644 17,771,790.00541644

