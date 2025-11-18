Wrapped stkscUSD מחיר היום

מחיר Wrapped stkscUSD (WSTKSCUSD) בזמן אמת היום הוא $ 1.016, עם שינוי של 0.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WSTKSCUSD ל USD הוא $ 1.016 לכל WSTKSCUSD.

Wrapped stkscUSD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,862,930, עם היצע במחזור של 3.80M WSTKSCUSD. ב‑24 השעות האחרונות, WSTKSCUSD סחר בין $ 0.229874 (נמוך) ל $ 1.017 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.025, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.229854.

ביצועים לטווח קצר, WSTKSCUSD נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -0.03% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Wrapped stkscUSD (WSTKSCUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 3.86M$ 3.86M $ 3.86M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.86M$ 3.86M $ 3.86M אספקת מחזור 3.80M 3.80M 3.80M אספקה כוללת 3,800,261.535942 3,800,261.535942 3,800,261.535942

שווי השוק הנוכחי של Wrapped stkscUSD הוא $ 3.86M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WSTKSCUSD הוא 3.80M, עם היצע כולל של 3800261.535942. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.86M.