Wrapped STEAMX (WSTEAMX) טוקנומיקה
Wrapped STEAMX (WSTEAMX) מידע
A revolutionary approach in the Crypto Industry. A first of its kind Exchange Solution, building new foundations in Crypto Security. Made in Canada, by Canadians, to deliver to the World!
Steam Exchange is a Centralized Exchange based in Ontario, Canada.
SteamX Token will serve two purposes:
- Provide initial holders to Steam Exchange when launched
- Make the market for Steam Exchange when launched
Steam Exchange is a revolution. Canada has had the short end of the stick when it comes to Centralized Exchanges and regulations. With major CEX exiting key provinces in Ontario, Canada is left with few options, and quite frankly, those options do not offer the solution Canada deserves. Steam Exchange strives to do what the best exchanges do, and do it better!
Starting with Canada, walk into any Steam Exchange location to open and manage your Steam Exchange account. Steam Exchange will offer best in class courses and training for new investors in the Crypto Space!
This project is not optional for Canada... it is mandatory! Canada deserves greatness, and Steam Exchange aims to deliver!
Wrapped STEAMX (WSTEAMX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Wrapped STEAMX (WSTEAMX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Wrapped STEAMX (WSTEAMX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Wrapped STEAMX (WSTEAMX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של WSTEAMX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות WSTEAMXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את WSTEAMXטוקניומיקה, חקרו אתWSTEAMXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
