Wrapped STEAMX (WSTEAMX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.063469 $ 0.063469 $ 0.063469 24 שעות נמוך $ 0.064504 $ 0.064504 $ 0.064504 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.063469$ 0.063469 $ 0.063469 גבוה 24 שעות $ 0.064504$ 0.064504 $ 0.064504 שיא כל הזמנים $ 0.08285$ 0.08285 $ 0.08285 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) +0.11% שינוי מחיר (7D) +1.63% שינוי מחיר (7D) +1.63%

Wrapped STEAMX (WSTEAMX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.064228. במהלך 24 השעות האחרונות, WSTEAMX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.063469 לבין שיא של $ 0.064504, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WSTEAMXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.08285, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WSTEAMX השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wrapped STEAMX (WSTEAMX) מידע שוק

שווי שוק $ 11.86M$ 11.86M $ 11.86M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.86M$ 11.86M $ 11.86M אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Wrapped STEAMX הוא $ 11.86M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WSTEAMX הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.86M.