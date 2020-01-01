Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) טוקנומיקה
Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) מידע
Reservoir is a multicollateral yield bearing stablecoin backed by RWAs and onchain strategies (tbills, overcollateralized onchain lending, funding rate strategies). This flexible infrastructure allows for consistently high yields paid out to through varying market conditions and sets up Reservoir to be the primary candidate for looping strategies. Reservoir is live on Ethereum & Berachain and recently crossed $250m in TVL.
Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Wrapped Savings rUSD (WSRUSD), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של WSRUSD אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות WSRUSDהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את WSRUSDטוקניומיקה, חקרו אתWSRUSDהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
