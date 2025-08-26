עוד על WSRUSD

Wrapped Savings rUSD סֵמֶל

Wrapped Savings rUSD מחיר (WSRUSD)

לא רשום

1 WSRUSD ל USDמחיר חי:

$1.16
$1.16$1.16
0.00%1D
USD
Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:01:28 (UTC+8)

Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 1.024
$ 1.024$ 1.024

--

--

0.00%

0.00%

Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $1.16. במהלך 24 השעות האחרונות, WSRUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WSRUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.17, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.024.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WSRUSD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) מידע שוק

$ 24.13M
$ 24.13M$ 24.13M

--
----

$ 23.28M
$ 23.28M$ 23.28M

19.98M
19.98M 19.98M

19,983,670.28244687
19,983,670.28244687 19,983,670.28244687

שווי השוק הנוכחי של Wrapped Savings rUSD הוא $ 24.13M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WSRUSD הוא 19.98M, עם היצע כולל של 19983670.28244687. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.28M.

Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Wrapped Savings rUSDל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWrapped Savings rUSD ל USDהיה . $ +0.1382877760.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWrapped Savings rUSD ל USDהיה $ +0.1595432680.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Wrapped Savings rUSDל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ +0.1382877760+11.92%
60 ימים$ +0.1595432680+13.75%
90 ימים$ 0--

מה זהWrapped Savings rUSD (WSRUSD)

Reservoir is a multicollateral yield bearing stablecoin backed by RWAs and onchain strategies (tbills, overcollateralized onchain lending, funding rate strategies). This flexible infrastructure allows for consistently high yields paid out to through varying market conditions and sets up Reservoir to be the primary candidate for looping strategies. Reservoir is live on Ethereum & Berachain and recently crossed $250m in TVL.

Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) משאב

האתר הרשמי

Wrapped Savings rUSDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Wrapped Savings rUSD.

בדוק את Wrapped Savings rUSD תחזית המחיר עכשיו‏!

WSRUSD למטבעות מקומיים

Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WSRUSD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Wrapped Savings rUSD (WSRUSD)

כמה שווה Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) היום?
החי WSRUSDהמחיר ב USD הוא 1.16 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WSRUSD ל USD?
המחיר הנוכחי של WSRUSD ל USD הוא $ 1.16. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Wrapped Savings rUSD?
שווי השוק של WSRUSD הוא $ 24.13M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WSRUSD?
ההיצע במחזור של WSRUSD הוא 19.98M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WSRUSD?
‏‏WSRUSD השיג מחיר שיא (ATH) של 1.17 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WSRUSD?
WSRUSD ‏‏רשם מחירATL של 1.024 USD.
מהו נפח המסחר של WSRUSD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WSRUSD הוא -- USD.
האם WSRUSD יעלה השנה?
WSRUSD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WSRUSD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:01:28 (UTC+8)

