Wrapped Parasail Staked PEAQ מחיר היום

מחיר Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) בזמן אמת היום הוא $ 0.050484, עם שינוי של 14.65% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WSTPEAQ ל USD הוא $ 0.050484 לכל WSTPEAQ.

Wrapped Parasail Staked PEAQ כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 22,060, עם היצע במחזור של 436.97K WSTPEAQ. ב‑24 השעות האחרונות, WSTPEAQ סחר בין $ 0.050484 (נמוך) ל $ 0.059153 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.147635, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.050484.

ביצועים לטווח קצר, WSTPEAQ נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -32.03% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) מידע שוק

שווי שוק $ 22.06K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 22.06K
אספקת מחזור 436.97K
אספקה כוללת 436,966.4578399736

