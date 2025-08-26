Wrapped Origin Sonic (WOS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.313941 $ 0.313941 $ 0.313941 24 שעות נמוך $ 0.353864 $ 0.353864 $ 0.353864 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.313941$ 0.313941 $ 0.313941 גבוה 24 שעות $ 0.353864$ 0.353864 $ 0.353864 שיא כל הזמנים $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000382$ 0.00000382 $ 0.00000382 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.43% שינוי מחיר (1D) -10.33% שינוי מחיר (7D) -6.45% שינוי מחיר (7D) -6.45%

Wrapped Origin Sonic (WOS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.315301. במהלך 24 השעות האחרונות, WOS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.313941 לבין שיא של $ 0.353864, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WOSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.002, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000382.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WOS השתנה ב +0.43% במהלך השעה האחרונה, -10.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wrapped Origin Sonic (WOS) מידע שוק

שווי שוק $ 7.15M$ 7.15M $ 7.15M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.15M$ 7.15M $ 7.15M אספקת מחזור 22.69M 22.69M 22.69M אספקה כוללת 22,687,636.93595123 22,687,636.93595123 22,687,636.93595123

שווי השוק הנוכחי של Wrapped Origin Sonic הוא $ 7.15M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WOS הוא 22.69M, עם היצע כולל של 22687636.93595123. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.15M.