Wrapped Origin Sonic סֵמֶל

Wrapped Origin Sonic מחיר (WOS)

לא רשום

1 WOS ל USDמחיר חי:

$0.315301
-10.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Wrapped Origin Sonic (WOS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:12:44 (UTC+8)

Wrapped Origin Sonic (WOS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.313941
24 שעות נמוך
$ 0.353864
גבוה 24 שעות

$ 0.313941
$ 0.353864
$ 1.002
$ 0.00000382
+0.43%

-10.33%

-6.45%

-6.45%

Wrapped Origin Sonic (WOS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.315301. במהלך 24 השעות האחרונות, WOS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.313941 לבין שיא של $ 0.353864, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WOSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.002, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000382.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WOS השתנה ב +0.43% במהלך השעה האחרונה, -10.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wrapped Origin Sonic (WOS) מידע שוק

$ 7.15M
--
$ 7.15M
22.69M
22,687,636.93595123
שווי השוק הנוכחי של Wrapped Origin Sonic הוא $ 7.15M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WOS הוא 22.69M, עם היצע כולל של 22687636.93595123. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.15M.

Wrapped Origin Sonic (WOS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Wrapped Origin Sonicל USDהיה $ -0.0363265200309149.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWrapped Origin Sonic ל USDהיה . $ -0.0304247177.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWrapped Origin Sonic ל USDהיה $ +0.0064112990.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Wrapped Origin Sonicל USDהיה $ -0.14180025913484856.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0363265200309149-10.33%
30 ימים$ -0.0304247177-9.64%
60 ימים$ +0.0064112990+2.03%
90 ימים$ -0.14180025913484856-31.02%

מה זהWrapped Origin Sonic (WOS)

Wrapped Origin Sonic is the wrapped, non-rebasing version of Origin Sonic (OS) that still earns a yield. Wrapped Origin Sonic is an ERC-4626 tokenized vault that earns its yield via price increase relative to Origin Sonic (OS). Wrapped Origin Sonic is useful for integrations that cannot handle the constant changing quantity of a rebasing token. Many users find it useful to deposit Wrapped Origin Sonic as collateral in lending markets. Built by the team at Origin Protocol.

Wrapped Origin Sonic (WOS) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Wrapped Origin Sonicתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Wrapped Origin Sonic (WOS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Wrapped Origin Sonic (WOS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Wrapped Origin Sonic.

בדוק את Wrapped Origin Sonic תחזית המחיר עכשיו‏!

WOS למטבעות מקומיים

Wrapped Origin Sonic (WOS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Wrapped Origin Sonic (WOS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WOS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Wrapped Origin Sonic (WOS)

כמה שווה Wrapped Origin Sonic (WOS) היום?
החי WOSהמחיר ב USD הוא 0.315301 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WOS ל USD?
המחיר הנוכחי של WOS ל USD הוא $ 0.315301. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Wrapped Origin Sonic?
שווי השוק של WOS הוא $ 7.15M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WOS?
ההיצע במחזור של WOS הוא 22.69M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WOS?
‏‏WOS השיג מחיר שיא (ATH) של 1.002 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WOS?
WOS ‏‏רשם מחירATL של 0.00000382 USD.
מהו נפח המסחר של WOS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WOS הוא -- USD.
האם WOS יעלה השנה?
WOS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WOS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:12:44 (UTC+8)

