Wrapped OrdBridge מחיר (WBRGE)

לא רשום

1 WBRGE ל USDמחיר חי:

$0.00087681
$0.00087681$0.00087681
0.00%1D
mexc
USD
Wrapped OrdBridge (WBRGE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:00:09 (UTC+8)

Wrapped OrdBridge (WBRGE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.256927
$ 0.256927$ 0.256927

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+7.91%

+7.91%

Wrapped OrdBridge (WBRGE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WBRGE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WBRGEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.256927, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WBRGE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wrapped OrdBridge (WBRGE) מידע שוק

$ 96.01K
$ 96.01K$ 96.01K

--
----

$ 184.13K
$ 184.13K$ 184.13K

109.50M
109.50M 109.50M

210,000,000.0
210,000,000.0 210,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Wrapped OrdBridge הוא $ 96.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WBRGE הוא 109.50M, עם היצע כולל של 210000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 184.13K.

Wrapped OrdBridge (WBRGE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Wrapped OrdBridgeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWrapped OrdBridge ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWrapped OrdBridge ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Wrapped OrdBridgeל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+25.52%
60 ימים$ 0+94.78%
90 ימים$ 0--

מה זהWrapped OrdBridge (WBRGE)

OrdBridge is a Bridge between BRC-20 and ERC-20. BRGE is the native inscribed version on BRC-20 of OrdBridge and wBRGE is wrapped BRGE which exists on Ethereum mainnet. This bridging of BRGE to wBRGE from BRC-20 to ERC-20 has been done by OrdBridge itself. The bridge has been mainnet for months and is working flawlessly without any issues.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Wrapped OrdBridge (WBRGE) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Wrapped OrdBridgeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Wrapped OrdBridge (WBRGE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Wrapped OrdBridge (WBRGE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Wrapped OrdBridge.

בדוק את Wrapped OrdBridge תחזית המחיר עכשיו‏!

WBRGE למטבעות מקומיים

Wrapped OrdBridge (WBRGE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Wrapped OrdBridge (WBRGE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WBRGE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Wrapped OrdBridge (WBRGE)

כמה שווה Wrapped OrdBridge (WBRGE) היום?
החי WBRGEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WBRGE ל USD?
המחיר הנוכחי של WBRGE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Wrapped OrdBridge?
שווי השוק של WBRGE הוא $ 96.01K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WBRGE?
ההיצע במחזור של WBRGE הוא 109.50M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WBRGE?
‏‏WBRGE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.256927 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WBRGE?
WBRGE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של WBRGE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WBRGE הוא -- USD.
האם WBRGE יעלה השנה?
WBRGE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WBRGE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Wrapped OrdBridge (WBRGE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

