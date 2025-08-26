Wrapped OrdBridge (WBRGE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.256927 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +7.91%

Wrapped OrdBridge (WBRGE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WBRGE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WBRGEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.256927, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WBRGE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wrapped OrdBridge (WBRGE) מידע שוק

שווי שוק $ 96.01K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 184.13K אספקת מחזור 109.50M אספקה כוללת 210,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Wrapped OrdBridge הוא $ 96.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WBRGE הוא 109.50M, עם היצע כולל של 210000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 184.13K.