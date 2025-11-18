Wrapped Goat Bitcoin מחיר היום

מחיר Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) בזמן אמת היום הוא $ 91,776, עם שינוי של 3.66% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WGBTC ל USD הוא $ 91,776 לכל WGBTC.

Wrapped Goat Bitcoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 293,930, עם היצע במחזור של 3.20 WGBTC. ב‑24 השעות האחרונות, WGBTC סחר בין $ 91,329 (נמוך) ל $ 95,290 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 124,609, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 91,329.

ביצועים לטווח קצר, WGBTC נע ב +0.49% בשעה האחרונה ו -12.54% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) מידע שוק

שווי שוק $ 293.93K$ 293.93K $ 293.93K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 293.93K$ 293.93K $ 293.93K אספקת מחזור 3.20 3.20 3.20 אספקה כוללת 3.202981075228611 3.202981075228611 3.202981075228611

