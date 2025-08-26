Wrapped eETH (WEETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 4,685.7 $ 4,685.7 $ 4,685.7 24 שעות נמוך $ 5,151.34 $ 5,151.34 $ 5,151.34 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 4,685.7$ 4,685.7 $ 4,685.7 גבוה 24 שעות $ 5,151.34$ 5,151.34 $ 5,151.34 שיא כל הזמנים $ 5,296.78$ 5,296.78 $ 5,296.78 המחיר הנמוך ביותר $ 1,505.24$ 1,505.24 $ 1,505.24 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.50% שינוי מחיר (1D) -8.90% שינוי מחיר (7D) -0.08% שינוי מחיר (7D) -0.08%

Wrapped eETH (WEETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,678.67. במהלך 24 השעות האחרונות, WEETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,685.7 לבין שיא של $ 5,151.34, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WEETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,296.78, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,505.24.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WEETH השתנה ב -2.50% במהלך השעה האחרונה, -8.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wrapped eETH (WEETH) מידע שוק

שווי שוק $ 11.93B$ 11.93B $ 11.93B נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.93B$ 11.93B $ 11.93B אספקת מחזור 2.54M 2.54M 2.54M אספקה כוללת 2,541,919.187983138 2,541,919.187983138 2,541,919.187983138

שווי השוק הנוכחי של Wrapped eETH הוא $ 11.93B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WEETH הוא 2.54M, עם היצע כולל של 2541919.187983138. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.93B.