Wrapped eETH (WEETH) מידע על מחיר (USD)

Wrapped eETH (WEETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,678.67. במהלך 24 השעות האחרונות, WEETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,685.7 לבין שיא של $ 5,151.34, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WEETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,296.78, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,505.24.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WEETH השתנה ב -2.50% במהלך השעה האחרונה, -8.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wrapped eETH (WEETH) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Wrapped eETH הוא $ 11.93B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WEETH הוא 2.54M, עם היצע כולל של 2541919.187983138. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.93B.

Wrapped eETH (WEETH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Wrapped eETHל USDהיה $ -457.577273858539.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWrapped eETH ל USDהיה . $ +783.6121914870.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWrapped eETH ל USDהיה $ +3,760.4225291250.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Wrapped eETHל USDהיה $ +1,814.2750521990633.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -457.577273858539-8.90%
30 ימים$ +783.6121914870+16.75%
60 ימים$ +3,760.4225291250+80.37%
90 ימים$ +1,814.2750521990633+63.34%

מה זהWrapped eETH (WEETH)

Ether.fi's eETH is a decentralized, non-custodial liquid staking token that enables Ethereum holders to earn staking rewards while maintaining full liquidity and control over their assets. eETH along with its wrapped non-rebasing version, weETH, integrates seamlessly with the Ethereum ecosystem, offering users a flexible and secure way to contribute to network validation and participate in the DeFi space.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Wrapped eETH (WEETH) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Wrapped eETHתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Wrapped eETH (WEETH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Wrapped eETH (WEETH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Wrapped eETH.

בדוק את Wrapped eETH תחזית המחיר עכשיו‏!

WEETH למטבעות מקומיים

Wrapped eETH (WEETH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Wrapped eETH (WEETH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WEETH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Wrapped eETH (WEETH)

כמה שווה Wrapped eETH (WEETH) היום?
החי WEETHהמחיר ב USD הוא 4,678.67 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WEETH ל USD?
המחיר הנוכחי של WEETH ל USD הוא $ 4,678.67. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Wrapped eETH?
שווי השוק של WEETH הוא $ 11.93B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WEETH?
ההיצע במחזור של WEETH הוא 2.54M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WEETH?
‏‏WEETH השיג מחיר שיא (ATH) של 5,296.78 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WEETH?
WEETH ‏‏רשם מחירATL של 1,505.24 USD.
מהו נפח המסחר של WEETH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WEETH הוא -- USD.
האם WEETH יעלה השנה?
WEETH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WEETH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.