Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 1.13 גבוה 24 שעות $ 1.14 שיא כל הזמנים $ 1.26 המחיר הנמוך ביותר $ 1.008 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) +0.32% שינוי מחיר (7D) -0.06%

Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $1.14. במהלך 24 השעות האחרונות, WCGUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.13 לבין שיא של $ 1.14, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WCGUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.26, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.008.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WCGUSD השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 8.60M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.60M אספקת מחזור 7.57M אספקה כוללת 7,567,207.115535

שווי השוק הנוכחי של Wrapped Cygnus USD הוא $ 8.60M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WCGUSD הוא 7.57M, עם היצע כולל של 7567207.115535. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.60M.