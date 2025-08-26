Wrapped Centrifuge (WCFG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.329495 $ 0.329495 $ 0.329495 24 שעות נמוך $ 0.401667 $ 0.401667 $ 0.401667 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.329495$ 0.329495 $ 0.329495 גבוה 24 שעות $ 0.401667$ 0.401667 $ 0.401667 שיא כל הזמנים $ 2.55$ 2.55 $ 2.55 המחיר הנמוך ביותר $ 0.098329$ 0.098329 $ 0.098329 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.20% שינוי מחיר (1D) -14.74% שינוי מחיר (7D) +25.23% שינוי מחיר (7D) +25.23%

Wrapped Centrifuge (WCFG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.337422. במהלך 24 השעות האחרונות, WCFG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.329495 לבין שיא של $ 0.401667, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WCFGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.55, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.098329.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WCFG השתנה ב +0.20% במהלך השעה האחרונה, -14.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+25.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wrapped Centrifuge (WCFG) מידע שוק

שווי שוק $ 124.92M$ 124.92M $ 124.92M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 124.92M$ 124.92M $ 124.92M אספקת מחזור 370.29M 370.29M 370.29M אספקה כוללת 370,287,632.9939964 370,287,632.9939964 370,287,632.9939964

שווי השוק הנוכחי של Wrapped Centrifuge הוא $ 124.92M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WCFG הוא 370.29M, עם היצע כולל של 370287632.9939964. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 124.92M.