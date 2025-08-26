Wrapped BMX Liquidity Token מחיר (WBLT)
Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) המחיר בזמן אמת של הוא $1.27. במהלך 24 השעות האחרונות, WBLT נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.25 לבין שיא של $ 1.32, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WBLTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.08, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.719217.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, WBLT השתנה ב +0.27% במהלך השעה האחרונה, -3.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Wrapped BMX Liquidity Token הוא $ 761.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WBLT הוא 604.80K, עם היצע כולל של 604804.095990086. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 761.36K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Wrapped BMX Liquidity Tokenל USDהיה $ -0.042833378807146.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWrapped BMX Liquidity Token ל USDהיה . $ -0.0311322720.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWrapped BMX Liquidity Token ל USDהיה $ +0.1440506390.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Wrapped BMX Liquidity Tokenל USDהיה $ +0.1202845908376153.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.042833378807146
|-3.26%
|30 ימים
|$ -0.0311322720
|-2.45%
|60 ימים
|$ +0.1440506390
|+11.34%
|90 ימים
|$ +0.1202845908376153
|+10.46%
What is the project about? BMX by Morphex is an emerging decentralized exchange on Base, offering spot and perpetual futures trading while requiring only a wallet connection to trade. What makes your project unique? With unique tokenomics, BMX is able to create a strong "flywheel" effect for liquidity providers to further attract more liquidity for traders. History of your project. BMX is a perpetual DEX created by Morphex and deployed on Base. The Morphex team has been working on the original protocol on Fantom since September 2021. What’s next for your project? We aim to become the leading perpetual DEX on Base while also displaying our innovative tokenomics that improve capital efficiency for token holders and liquidity providers. What can your token be used for? Wrapped BLT is the auto-compounding wrapper for BLT, which is an index of blue-chip crypto assets that earns fees from spot and margin trading. With wBLT, you can provide liquidity for BMX-wBLT to earn more rewards.
