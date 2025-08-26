Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) מידע על מחיר (USD)

Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) המחיר בזמן אמת של הוא $1.27. במהלך 24 השעות האחרונות, WBLT נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.25 לבין שיא של $ 1.32, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WBLTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.08, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.719217.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WBLT השתנה ב +0.27% במהלך השעה האחרונה, -3.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Wrapped BMX Liquidity Token הוא $ 761.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WBLT הוא 604.80K, עם היצע כולל של 604804.095990086. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 761.36K.