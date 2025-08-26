עוד על WBROCK

Wrapped Bitrock סֵמֶל

Wrapped Bitrock מחיר (WBROCK)

לא רשום

1 WBROCK ל USD מחיר חי:

$0.01564047
$0.01564047
-12.60%1D
USD
Wrapped Bitrock (WBROCK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 20:30:55 (UTC+8)

Wrapped Bitrock (WBROCK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01559084
$ 0.01559084
24 שעות נמוך
$ 0.01789797
$ 0.01789797
גבוה 24 שעות

$ 0.01559084
$ 0.01559084$ 0.01559084

$ 0.01789797
$ 0.01789797$ 0.01789797

$ 0.325718
$ 0.325718$ 0.325718

$ 0.00913143
$ 0.00913143$ 0.00913143

-0.69%

-12.61%

-4.44%

-4.44%

Wrapped Bitrock (WBROCK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01564047. במהלך 24 השעות האחרונות, WBROCK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01559084 לבין שיא של $ 0.01789797, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WBROCKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.325718, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00913143.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WBROCK השתנה ב -0.69% במהלך השעה האחרונה, -12.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wrapped Bitrock (WBROCK) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00

$ 148.28
$ 148.28

$ 257.41K
$ 257.41K

0.00
0.00

16,458,148.15997174
16,458,148.15997174

שווי השוק הנוכחי של Wrapped Bitrock הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 148.28. ההיצע במחזור של WBROCK הוא 0.00, עם היצע כולל של 16458148.15997174. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 257.41K.

Wrapped Bitrock (WBROCK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Wrapped Bitrockל USDהיה $ -0.00225750237826709.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWrapped Bitrock ל USDהיה . $ -0.0061173584.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWrapped Bitrock ל USDהיה $ +0.0020679328.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Wrapped Bitrockל USDהיה $ -0.001675354225306618.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00225750237826709-12.61%
30 ימים$ -0.0061173584-39.11%
60 ימים$ +0.0020679328+13.22%
90 ימים$ -0.001675354225306618-9.67%

מה זהWrapped Bitrock (WBROCK)

Wrapped Bitrock (WBROCK) משאב

האתר הרשמי

Wrapped Bitrockתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Wrapped Bitrock (WBROCK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Wrapped Bitrock (WBROCK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Wrapped Bitrock.

בדוק את Wrapped Bitrock תחזית המחיר עכשיו‏!

WBROCK למטבעות מקומיים

Wrapped Bitrock (WBROCK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Wrapped Bitrock (WBROCK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WBROCK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Wrapped Bitrock (WBROCK)

כמה שווה Wrapped Bitrock (WBROCK) היום?
החי WBROCKהמחיר ב USD הוא 0.01564047 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WBROCK ל USD?
המחיר הנוכחי של WBROCK ל USD הוא $ 0.01564047. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Wrapped Bitrock?
שווי השוק של WBROCK הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WBROCK?
ההיצע במחזור של WBROCK הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WBROCK?
‏‏WBROCK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.325718 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WBROCK?
WBROCK ‏‏רשם מחירATL של 0.00913143 USD.
מהו נפח המסחר של WBROCK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WBROCK הוא $ 148.28 USD.
האם WBROCK יעלה השנה?
WBROCK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WBROCK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 20:30:55 (UTC+8)

