Wrapped Bitrock (WBROCK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך $ 0.01559084
גבוה 24 שעות $ 0.01789797
שיא כל הזמנים $ 0.325718
המחיר הנמוך ביותר $ 0.00913143
שינוי מחיר (שעה אחת) -0.69%
שינוי מחיר (1D) -12.61%
שינוי מחיר (7D) -4.44%

Wrapped Bitrock (WBROCK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01564047. במהלך 24 השעות האחרונות, WBROCK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01559084 לבין שיא של $ 0.01789797, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WBROCKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.325718, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00913143.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WBROCK השתנה ב -0.69% במהלך השעה האחרונה, -12.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wrapped Bitrock (WBROCK) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00
נפח (24 שעות) $ 148.28
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 257.41K
אספקת מחזור 0.00
אספקה כוללת 16,458,148.15997174

שווי השוק הנוכחי של Wrapped Bitrock הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 148.28. ההיצע במחזור של WBROCK הוא 0.00, עם היצע כולל של 16458148.15997174. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 257.41K.