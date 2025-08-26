Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 1.41 גבוה 24 שעות $ 1.63 שיא כל הזמנים $ 4.56 המחיר הנמוך ביותר $ 0.138809 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.21% שינוי מחיר (1D) -11.86% שינוי מחיר (7D) -12.45%

Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) המחיר בזמן אמת של הוא $1.43. במהלך 24 השעות האחרונות, WAAC נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.41 לבין שיא של $ 1.63, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WAACהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.56, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.138809.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WAAC השתנה ב +0.21% במהלך השעה האחרונה, -11.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) מידע שוק

שווי שוק $ 8.61M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.61M אספקת מחזור 6.00M אספקה כוללת 6,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Wrapped AyeAyeCoin הוא $ 8.61M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WAAC הוא 6.00M, עם היצע כולל של 6000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.61M.