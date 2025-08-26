עוד על WAAC

Wrapped AyeAyeCoin סֵמֶל

Wrapped AyeAyeCoin מחיר (WAAC)

לא רשום

1 WAAC ל USDמחיר חי:

$1.43
$1.43$1.43
-11.80%1D
USD
Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:12:30 (UTC+8)

Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.41
$ 1.41$ 1.41
24 שעות נמוך
$ 1.63
$ 1.63$ 1.63
גבוה 24 שעות

$ 1.41
$ 1.41$ 1.41

$ 1.63
$ 1.63$ 1.63

$ 4.56
$ 4.56$ 4.56

$ 0.138809
$ 0.138809$ 0.138809

+0.21%

-11.86%

-12.45%

-12.45%

Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) המחיר בזמן אמת של הוא $1.43. במהלך 24 השעות האחרונות, WAAC נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.41 לבין שיא של $ 1.63, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WAACהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.56, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.138809.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WAAC השתנה ב +0.21% במהלך השעה האחרונה, -11.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) מידע שוק

$ 8.61M
$ 8.61M$ 8.61M

--
----

$ 8.61M
$ 8.61M$ 8.61M

6.00M
6.00M 6.00M

6,000,000.0
6,000,000.0 6,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Wrapped AyeAyeCoin הוא $ 8.61M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WAAC הוא 6.00M, עם היצע כולל של 6000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.61M.

Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Wrapped AyeAyeCoinל USDהיה $ -0.192679090382134.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWrapped AyeAyeCoin ל USDהיה . $ +1.2064885690.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWrapped AyeAyeCoin ל USDהיה $ +1.0094023940.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Wrapped AyeAyeCoinל USDהיה $ +0.6929994598723503.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.192679090382134-11.86%
30 ימים$ +1.2064885690+84.37%
60 ימים$ +1.0094023940+70.59%
90 ימים$ +0.6929994598723503+94.03%

מה זהWrapped AyeAyeCoin (WAAC)

First memecoin, first animal token on Ethereum (August 2015)

Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) משאב

האתר הרשמי

Wrapped AyeAyeCoinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Wrapped AyeAyeCoin.

בדוק את Wrapped AyeAyeCoin תחזית המחיר עכשיו‏!

WAAC למטבעות מקומיים

Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WAAC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Wrapped AyeAyeCoin (WAAC)

כמה שווה Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) היום?
החי WAACהמחיר ב USD הוא 1.43 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WAAC ל USD?
המחיר הנוכחי של WAAC ל USD הוא $ 1.43. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Wrapped AyeAyeCoin?
שווי השוק של WAAC הוא $ 8.61M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WAAC?
ההיצע במחזור של WAAC הוא 6.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WAAC?
‏‏WAAC השיג מחיר שיא (ATH) של 4.56 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WAAC?
WAAC ‏‏רשם מחירATL של 0.138809 USD.
מהו נפח המסחר של WAAC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WAAC הוא -- USD.
האם WAAC יעלה השנה?
WAAC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WAAC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:12:30 (UTC+8)

