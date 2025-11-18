Wrapped Aave Plasma USDT0 מחיר היום

מחיר Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) בזמן אמת היום הוא $ 1.005, עם שינוי של 0.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WAPLAUSDT0 ל USD הוא $ 1.005 לכל WAPLAUSDT0.

Wrapped Aave Plasma USDT0 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 14,260,289, עם היצע במחזור של 14.19M WAPLAUSDT0. ב‑24 השעות האחרונות, WAPLAUSDT0 סחר בין $ 1.004 (נמוך) ל $ 1.006 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.029, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.988984.

ביצועים לטווח קצר, WAPLAUSDT0 נע ב +0.11% בשעה האחרונה ו +0.06% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) מידע שוק

שווי שוק $ 14.26M$ 14.26M $ 14.26M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.26M$ 14.26M $ 14.26M אספקת מחזור 14.19M 14.19M 14.19M אספקה כוללת 14,187,017.815436 14,187,017.815436 14,187,017.815436

שווי השוק הנוכחי של Wrapped Aave Plasma USDT0 הוא $ 14.26M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WAPLAUSDT0 הוא 14.19M, עם היצע כולל של 14187017.815436. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.26M.